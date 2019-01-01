摸黑迎2019曙光 萬人湧上阿里山

2019-01-01 06:04

〔記者曾迺強／嘉義報導〕2019元旦凌晨最低溫只有4、5度的阿里山國家森林遊樂區，湧入數以萬計遊客摸黑湧向祝山觀日平台、小笠原山觀日平台及2019阿里山日出印象音樂會舉辦地點對高岳觀景台，只為了迎接2019年第一道曙光！

受東北季風南下、南方雲系北移影響，嘉義地區入夜後氣溫明顯下降，阿里山凌晨低溫只有4、5度，但遊客不受低溫影響，徹夜不眠，不少人為搶觀日出好位置，跨完年就開始卡位，凌晨1點50分起發車的阿里山林鐵祝山線觀日火車更是班班客滿。

林務局嘉義林管處、嘉義縣政府、交通部觀光局阿里山國家風景區管理處今天清晨5點半在對高岳觀景台舉辦「2019阿里山日出印象音樂會」，邀請原住民歌手高慧君、舒米恩、樂興之時管弦樂團附設青年團，在悠揚樂聲中與遊客迎接明年第一道曙光，阿里山鄒族巫師在音樂會開始前，舉行祈福儀式，祈求今年順利平安。

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