韓團Highlight耀燮&起光壓軸跨年倒數 主持人：粉絲賺到

2019-01-01 01:42

〔記者李容萍／桃園報導〕壓軸在「就愛桃園．擁抱美好」桃園跨年晚會演出的韓團「Highlight耀燮&起光」，主持人黃子佼盛讚桃園跨年，找來Highlight耀燮&起光2個大咖，讓許多粉絲都早早來排隊，說要頒給耀燮&起光榮譽市民卡，晚間10時43分，桃園市長鄭文燦和妻子林俞汝等人，偕同亞運金牌得主簡證嚴、陳俞安及楊欣龍等人出現在舞台準備跨年倒數，在主持人黃子佼的提問下，鄭文燦說2019希望大家都能漂來桃園定居、工作。

鄭文燦說，桃園發行的市民卡是全國最成功的，共發出126萬張，功能很多，最新還要再結合LINE Pay具有自動儲值的功能，而且將在桃園各夜市推行，以後市民逛夜市就可以不用帶零錢，讓市民卡功能更廣泛。

而在倒數最後10分鐘，下台換裝的Highlight耀燮&起光從後台小跑步上舞台，和鄭文燦等人一起等跨年倒數，玩起台語、國語、客語、韓語說新年快樂，由於今年桃園跨年提倡環保不放煙火，倒數10秒後，從舞台射出滿天粉紅彩帶，現場民眾情緒嗨到最高點。

鄭文燦表示，桃園人口已達222萬人，預估7年後人口將達到250萬人，市府會積極實現桃園市民的每個願望，讓桃園成為年輕人的首選，也期盼最有魅力且最年輕的桃園，在2019年變得更好。他還說，桃園高鐵站前廣場是一個舉辦戶外演唱會的優質場所，市府曾於2017年邀請英國天團「酷玩樂團」Coldplay在此舉辦演唱會，兩場演場會總計吸引約8萬人次，深獲好評，市府歡迎各路藝人也來這裡辦演唱會。

晚會壓軸的韓團耀燮、起光2人分別上台表演，由於耀燮這次來台參加跨年表演，是他入伍服役當兵前，最後一場在海外的表演，所以現場吸引不少喜愛「韓流」的追星族，台下粉絲則是大聲尖叫回應，主持人也說桃園大手筆，平常要花幾千塊買門票，才看得到的韓國偶像團體，這次來桃園來參加跨年就可以看的到。

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