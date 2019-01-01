桃園跨年有彩蛋！孟耿如獻唱、佼哥台上同框 甜到最高點

2019-01-01 01:10

〔記者李容萍／桃園報導〕螢幕情侶主持人黃子佼與女星孟耿如交往多年，都沒有過公開合體上鏡，擔任「就愛桃園．擁抱美好」桃園跨年晚會主持人的黃子佼，不但自己首度在跨年晚會上獻唱，當未婚妻孟耿如上台演唱時，黃子佼扮成發海報的工讀生，讓孟耿如超意外，兩人同時發唱片，一前一後登台，原以為保持一貫不同台原則，沒想到黃子佼主動打破習慣，讓孟耿如又驚又喜。

黃子佼一圓歌手夢年底發片，也獻給桃園跨年晚會，第一首《同學會》是他自己寫詞創作，佼佼自己說乍聽之下很像是洗腦歌，但仔細聽歌詞其實很走心，描述朋友之情，第二首《安全感》則是慢歌，展現了佼佼詮釋抒情歌的潛力，佼佼一身大紅絨毛長外套，既像國王盛裝外袍，也帶著幾分嘻哈時尚。

也是首次在跨年晚會獻唱的孟耿如，一連唱了《我不可愛》與《幸福離島》，孟耿如唱到一半還找來網紅「博恩夜夜秀」的博恩來RAP，此時出現一位發孟耿如海報的工讀生一起跟著兩人從台下到台上，這位工讀生一直緊跟孟耿如身旁，完全擋著博恩的光和路，隨後突然站起來和孟耿如對眼，原來就是黃子佼，這也是他們兩人的首度同台。

孟耿如在台上接受LULU訪問，隔空向佼佼說感謝，大方說前面佼佼唱的《安全感》，給了她鼓勵與勇氣，而稍後兩人因佼佼的工讀生現身，甜到最高點，同時打破了兩人婚前不同框的說法！

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