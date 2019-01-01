劍湖山金光閃閃跨年晚會 3萬人幸福跨年

2019-01-01 00:56

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林劍湖山世界「金光閃閃瑞氣千條」跨年晚會吸引3萬多人次參加，與史艷文、藏鏡人及雲林縣長張麗善、劍湖山世界總經理王瑞堂及古坑鄉長沈勝騰等人一起倒數迎接2019年。

劍湖山跨年晚會在園區摩天輪前廣場舉行，許多民眾下午就入園，6點多廣場前有許多人席地而坐等待，打牌、滑手機、玩桌遊等打發時間，7點半由DJ秀暖場，9點半後的跨年晚會則由沈玉琳、阿諾主持，藝人泰坦、孫盛希、陳零九、田亞霍及朱俐靜等人輪番登場演出。

有別於往年，劍湖山世界今年結合雲林在地布袋戲文化，邀請國寶布袋戲大師黃俊雄率領金光布袋戲團隊演出「史艷文叱吒劍湖山」，最後大家一起隨著史艷文集氣點燃高空煙火秀。

耀眼璀璨的花火點亮星空，現場民眾同時發出「哇！」，8分8秒高空煙火秀令人震撼，讚嘆聲此起彼落，有民眾說，忍受寒風好幾小時就等這一刻「太幸福了」！

台南盧小姐連續4年帶著家人到劍湖山世界跨年，她說，全家早上從台南出發下午入園一直等到跨年煙火秀結束離開，大人、小孩玩得開心又盡興，現場感受煙火的聲光震憾，跟在家看電視完全不同。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/