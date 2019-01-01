圖輯》火樹銀花璀璨驚艷！祝民眾新年快樂

2019-01-01 00:43

〔即時新聞／綜合報導〕每到跨年，各地煙火秀一定是全台的關注焦點。台北101今年為了環保考量，儘管延長了煙火施放時間，但煙火數量是與去年相同的1.6萬發，並搭配巨型螢幕，以動畫搭配煙火，帶給民眾視覺雙重享受。高雄義大世界999秒跨年煙火秀，結合特效設計，也贏得遊客熱烈的掌聲與讚嘆聲。

101煙火360秒 展現台灣特色

台北101今年煙火秀長達360秒，為101史上最長的跨年煙火秀，並融合九大主題，包括夜市美食、各行各業、地理環境、醫療技術、科技代工、水果王國、自由民主、信仰力量及多元包容，將台灣多元特色融合在短短的6分鐘內，令民眾相當驚艷，可惜的是天氣不佳，導致濃煙瀰漫，不過也營造出另一種朦朧迷幻的氛圍。

義大世界999秒 震撼10萬人

高雄義大世界跨年煙火秀，在約10萬名遊客的倒數聲中，於元旦零點準時施放，長達999秒，內容分為4大篇章，結合矩陣特效、360度漩渦煙火、高空煙火、環場煙火等設計，讓煙火產生立體般的3D效果，不斷傳出遊客熱烈的掌聲與讚嘆聲，迎接2019年到來。

台中雙主場跨年晚會 燈光秀氣氛佳

台中市政府今晚同步於后里麗寶樂園第二停車場與文心森林公園舉行雙主場跨年晚會。12點前，市長盧秀燕與市府團隊一起在后里麗寶樂園跨年晚會上台，與民眾推彩球倒數，祝大家心想事成。台中市響應環保及花博自然環境永續理念，「2019依舊幸福 花現台中跨年晚會」未施放煙火，而是搭配麗寶樂園全台最大摩天輪「天空之夢」，利用最新的擴增實境技術，以繽紛浪漫的花朵造型紙花與精彩燈光秀，營造跨年氣氛。

金光煙火秀 嗨翻劍湖山世界

雲林劍湖山世界「金光閃閃瑞氣千條」跨年晚會吸引3萬多人次一起倒數迎接2019年。壓軸高空煙火秀施放二萬八千八百八十八發。耀眼璀璨的花火點亮星空，現場民眾同時發出「哇！」，8分8秒高空煙火秀令人震撼，讚嘆聲此起彼落，有民眾說，忍受寒風好幾小時就等這一刻「太幸福了」！

《自由時報》也藉著各地璀璨奪目的煙火，祝各位讀者2019新年快樂！

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