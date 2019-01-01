台灣最長煙火秀 義大世界999秒震撼約10萬人

2019-01-01 00:50

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄義大世界跨年煙火秀，在約10萬名遊客的倒數聲中，於元旦零點準時施放，長達999秒，內容分為4大篇章，結合矩陣特效、360度漩渦煙火、高空煙火、環場煙火等設計，讓煙火產生立體般的3D效果，不斷傳出遊客熱烈的掌聲與讚嘆聲，迎接2019年到來。

義大世界是南台灣結合遊樂園、飯店、購物廣場的度假勝地，每年都吸引大批中北部遊客南下跨年，因此義大皇家酒店及天悅飯店，早已宣告客滿，加上遊樂園推出優惠價格及晚間6點半入園的票券，也吸引高雄人提早進場。

義大世界表示，這次特別架設一個超大型立體矩陣，讓煙火往四面八方綻放，搭配科技精密計算點位及間隔距離，和觀眾在夜空玩遊戲，例如萬花筒、俄羅斯方塊、貪食蛇、七巧板等經典遊戲，都在夜空閃耀。

煙火秀的最高潮，是透過高空煙火和矩陣煙火交錯綻放，形成夜間彩虹，營造浪漫的氛圍，加上極速環場煙火，增添奇幻色彩。

因為煙火在購物廣場後方大草坪施放，為了讓民眾欣賞到完美的煙火秀，義大世界依歷年經驗，規劃鄰近的義守大學校園六處觀賞據點，包括綜合教學大樓前的百階梯、科技大樓前平台、理工大樓前、體育館活動中心前、學生宿舍前草皮、大門旁草皮，其中以綜合教學大樓前的百階梯最受歡迎，擠滿人潮。

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