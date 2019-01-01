基隆跨年晚會 風雨夾樂音送走2018

2019-01-01 00:39

〔記者俞肇福／基隆報導〕「2018基隆市跨年Big Band之夜」31日晚間8點在基隆港西三碼頭登場，雖然基隆連日來雨下不停，基隆港西岸碼頭仍有不少粉絲撐傘、穿雨衣，無懼淒風苦雨聆聽獨立樂團演出；在獨立樂團接力演唱後，接近深夜12點，虎仔山的基隆地標上空出現煙火，基隆港邊的接駁船噴水，港內的客輪船笛聲齊鳴，基隆市長林右昌與市民齊聲倒數，在「5、4、3、2、1」聲中，迎接2019年的到來。

基隆市政府跨年晚會演出的獨立樂團，包含日本知名女子樂團「su凸kod凹koi（JP）」、基隆在地樂團「鏽鉚釘樂團」、老王樂隊、滅火器樂團等人氣樂團接力演唱；其中成軍以來首次到基隆演唱的滅火器樂團，看到台下的觀眾撐傘、穿雨衣，在16度低溫中冒雨聽音樂感動不已。

節目最後由第4年到基隆演唱的董事長樂團演唱壓軸，用最HIGH的音樂陪伴民眾一同倒數，在繽紛基隆地標煙火及全台唯一船笛噴水秀，為2018年劃下完美句點，迎接2019年最溫馨動人的第一秒，台上台下大聲喊出新年快樂。

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