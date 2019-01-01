伴隨海風的跨年 眾人齊聚布袋高跟鞋教堂歡呼

2019-01-01 00:36

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣布袋高跟鞋教堂園區在跨年夜舉辦展演活動，今天晚間在高跟鞋教堂前演出音樂劇「灰姑娘不丟玻璃鞋」，數百位民眾不畏海邊的冷風，開心度過跨年夜。

雲嘉南濱海國家風景區管理處將高跟鞋教堂園區多功能服務設施委外由彝璋文創公司經營，彝璋公司舉辦「2018跨年心愛的告解幸福嘉年華」，也是少見的售票跨年音樂劇，此齣音樂劇曾在水晶教堂園區演出，頗受好評，晚上9點開演後，晚上11點開放民眾免費入場一同歡度跨年夜，立委蔡易餘、布袋鎮長陳鳳梅、議員蔡瑋傑一同和民眾同歡，在煙火聲中迎接2019年。

音樂劇美妙的音樂和感人的劇情，讓台下觀眾如癡如醉，許多人都說，灰姑娘不丟玻璃鞋的劇情，在美麗的高跟鞋教堂旁上演，是最美妙的搭配，來此跨年真的很值得。

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