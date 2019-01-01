四重溪燈海連假人潮爆量 攤販、踩踏、煮食亂象頻傳

2019-01-01 01:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今年首次舉辦的屏東四重溪紫色薰衣草燈海，自上月初點燈後，近幾週已經成為網紅拍照及遊客打卡聖地，元旦連假更是天天人潮滿滿，但人潮吸引來的攤販、違規踩踏及任意煮食亂象頻傳，被民眾氣憤PO上網抱怨，屏縣府交通旅遊處強調，人潮超出預期，將請警方及管理廠商勸導，目前盡量不針對出遊民眾開罰，連假後將開會研究農曆春節的管理作為。

「真是令人難過的風景！」連假前往欣賞燈海的民眾吳先生指出，假期特別前往四重溪「朝聖」，燈海景觀確實美不勝收，但卻看到部分台灣民眾水準不足，大人任由小孩踢、踩、座在裝置藝術玩偶，還有人當做露營區直接擺桌煮食用餐，更別說聞風而來的各類攤販，瞬間把藝術區搞成菜市場，實在令人傻眼。

除了四重溪亂象，周邊熱門的海口沙灘落山風藝術季，公廁也遭民眾過度使用，民眾上網投訴垃圾及排泄物沒人清潔，遊客一邊是拿著相機瘋狂拍照，一邊是捏著鼻子上廁所，完全沒有風景區該有的服務水準，痛批「觀光不該只是作表面！」

針對連假期間的景點亂象，屏縣府交通旅遊處表示，四重溪燈海的人潮超出預期，民眾違規踩踏、任意煮食及垃圾狀況，會請清潔管理廠商協助清理及勸導，違規攤販部分會請恆春警方進行開單裁罰；至於落山風藝術季公廁部分，除了派員進行清潔，也會疏導至附近候船室展區公廁，呼籲到訪恆春半島遊客，保持台灣人的公德心，維護美麗景點給更多人欣賞。

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