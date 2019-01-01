彰化博杯跨新年 3歲女童連續12聖杯奪3萬

2019-01-01 00:19

〔記者陳冠備／彰化報導〕真是好手氣！彰化縣二林鎮舊社代安宮舉辦「博杯跨年」晚會，吸引500多位民眾挑戰，現場high到數度跳電，民眾只好「摸黑」博杯，來自二林的民眾賴雅昀，以連續12個聖杯奪下今年「博杯王」，幸運拿走3萬元現金，另外新科彰化縣長王惠美跟二林鎮長蔡詩傑也來參與盛會，為參賽者加油打氣，還一起贈送熱咖啡，給準備熬夜迎新的民眾提神賞煙火。

迎接新年，二林鎮代安宮連續6年號召地方企業自籌舉行跨年晚會活動，並邀請60家攤販到場擺攤，要讓民眾一路吃到新年，主辦單位也舉行「博杯王」比賽，共吸引500位民眾報名參賽，比賽中不知是否現場太high還是神明也跟著緊張，竟然發生4次跳電，摸黑下還是有民眾連續擲出聖杯，手氣有夠旺。

新科博杯王賴雅昀只有3歲，雙手拿筊時還有點不穩，卻連擲12聖杯，引起眾人驚呼。賴母表示，賴父因生病失業，家中經濟困窘，帶小孩來廟裡原本只祈福全家健康，沒想到卻拿到3萬元獎金，覺得是神明保佑，可以好過年了。

代安宮人員謝閔煌表示，舊社代安宮腹地廣大，假日也會舉辦公益美食等活動，由於二林鎮地處偏遠，民眾跨年無處去，乾脆自行舉辦跨年，每年提供10萬元博杯獎金，跨年不想去人擠人，可選擇在廟宇虔誠祈願，幸運者還能得大獎，廟方也斥資10萬元的煙火秀，七彩煙火倒映湖中，全民一起倒數別有一番風景。

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