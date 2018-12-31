台中跨年晚會驚傳色狼猥褻 警方追查中

2018-12-31 23:03

〔記者張菁雅／台中報導〕由台中市政府新聞局主辦的「搖滾台中2019台中跨年音樂祭」，現場今日湧入約6萬人，竟傳出有男子對女性猥褻，居然「射精在女生褲子上面」，網友紛紛轉發消息，提醒參加活動的女性多加留意。新聞局表示，警方已陪同受害女性前往派出所備案，並循線追查嫌犯，並加強現場安全巡檢。

「搖滾台中2019台中跨年音樂祭」在圓滿戶外劇場暨文心森林公園舉行，從下午1時開唱，越晚人潮越多，圓滿劇場擠滿人。

有網友在臉書貼文表示，「搖滾台中有變態出沒，射精在女生褲子上面」，該男子身著「米色襯衫、斜背包、灰色短褲，瘦，大約175公分，案發時戴口罩。」其餘網友也紛紛轉發貼文，提醒現場女性注意。

對此，新聞局表示，圓滿劇場在今日下午4時多，傳出有一名20多歲男子對女性歌迷做猥褻動作，受害女性發現後大喊，嫌犯隨即往文心森林公園方向落荒而逃。警察局第四分局已陪同受害女性前往派出所備案，並同步循線追查嫌犯中。現場警方後續也加強安全巡檢，確保跨年活動順利舉行。

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