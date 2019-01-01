搶拍「鐵道懸日」挨轟還要被約談 男大生回應了！

2019-01-01 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕雲林科大李姓大學生日前在個人社群網站分享夕陽落在鐵路中央的唯美景色照，這張「鐵道懸日」引起許多網友按讚分享，但有網友批評「這闖越淨空了吧！違法了喔」、「拜託不要出來害人」，鐵路警察局台中分局斗六派出所也回應，將請這名大學生到派出所說明，並依鐵路法處理。對此，李姓大學生回應表示，會準時到派出所說明拍照過程。

李姓大學生日前趁夕陽落在鐵路中央、恰好又有火車飛奔而去時，拍下奇蹟的一刻。鐵道懸日的美景在網路引發瘋傳，但有媒體採訪時，拍下大學生模擬違規站在淨空區的畫面，也遭網友質疑「這是嚴重違法的行為，不要引以為傲」，目前該篇報導內相關違規的照片已刪除。

而鐵路警察局台中分局斗六派出所事後也在臉書粉專表示，「我們已請雲科大教官協助通知該名學生至派出所說明，將依鐵路法處理。」

據《蘋果日報》報導，對此，李姓大學生表示，他的本意其實很單純，就是愛好攝影，只要拍到覺得好看的照片就會想和人分享，希望用美麗的事物讓社會充滿正能量，真的不知道會引起這麼大的風波。

李姓大學生說，謝謝大家給的善意提醒，強調日後拍照會多加注意自身安全，不要為了拍照而不小心違法，之後也會依照警方約談的時間到派出所說明拍照的過程。

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