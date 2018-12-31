「韓流」讓台南觀光陷紅海？ 馬英九long stay打臉

2018-12-31 21:50

〔記者王捷／台南報導〕網傳「韓流」效應後，高雄觀光起色，但台南旅宿業殺成一片「紅海」，甚至還附上安平老街空蕩的畫面，不過這個說法卻遭前總統馬英九打臉。馬英九31日晚間7時抵達安平走訪老街，宣布要台南long steay，並發表新書，觀光客看到前總統，擠上前握手，但前立委高思博似乎沒看到人潮，向馬英九咬耳朵說人真少。轄區警四分局指出，在平常假日安平老街的特性是晚間6點後人潮就會散去，馬總統7點多來還有人，可見跨年連假觀光盛況。

網路謠傳，台南觀光人潮大減，甚至有平價飯店推出一晚350元的房價搶客，實際上台南中西區、安平區兩個地方連假依然人潮滿滿，讓警方必須多加警力維護交通秩序，而造謠350元的房價，被點名的是一間平價飯店，稱遭到惡意的宣傳，不想澄清。

而平價飯店350房價這樣的消息讓星級飯店業者笑稱，每種飯店都有各自的客群，怎能以肉燥飯比牛排，不能用平價飯店的價格，一竿子打翻旅宿業市場。市府觀光旅遊局澄清，沒有聽聞這件事。

事實上，被點名的飯店，在跨年期間一房難求，網友還發現房價漲到4000多元，旅宿業者被問到「韓流」讓台南觀光人潮減少一事苦笑，沒有感受不到生意減少，希望能讓觀光旅遊單純一點，不要成為政客鬥爭的工具。

記者實際走訪中西區海安路與安平區老街，下午時段人潮滿滿，但是到了晚間人潮就退去，但是馬英九到安平老街時，仍吸引到人氣，許多觀光客擠上前與馬英九握手，不過高思博稱不夠熱鬧。

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