彰化市跨年爆人潮 看偶像之外最大動機是…

2018-12-31 21:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕看不到煙火沒關係，能否與偶像互動、能否抽中大獎更要緊！彰化市跨年晚會活動今晚在成功社區活動中心旭光西路封路舉辦，整條馬路被人潮擠得水洩不通，民眾頂著風寒坐在台前看表演，有人專程前來追星，不少人期待被幸運之神眷顧，可以抱回蘋果手機、65吋液晶電視、洗衣機等大獎。

重頭戲的摸彩活動，要等今天深夜12點倒數計時跨年過後，緊接還要等藝人黃妃、吳申梅、邱賢桂表演結束後，預計2019年1月1日凌晨12點30分才會登場。

主辦單位要求抽獎時，民眾需人在現場且坐在座位才符合抽獎資格，節目安排上半場也讓社區、學校和戲曲館閣、樂團演出，中間穿插新科縣長王惠美和市長林世賢等貴賓致詞，下半場再穿插藝人演出和倒數跨年，最後活動尾聲才進行抽獎。也就是說，民眾想要取得抽獎資格，從晚會一開始就得全程參加。

儘管如此，民眾仍然很捧場到場期待抽中大獎，座位早早就被坐滿，有民眾說，要看煙火很多電視節目都看得到，來現場看表演、吃小吃，待上6個多小時，如果可以帶回iphone手機或電視等電器用品，相當值得。

倒是也有民眾專為追星而來，民眾說，喜歡聽黃妃唱布袋戲名曲「追追追」。也有民眾是藝人吳申梅的粉絲，期待親眼一睹偶像的「本尊」。

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