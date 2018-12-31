搖滾台中跨年音樂祭 樂團熱力演出迎接新年

2018-12-31 21:31

〔記者張菁雅／台中報導〕「搖滾台中2019台中跨年音樂祭」從昨（30）日起一連2天在圓滿戶外劇場暨文心森林公園開唱，今日更從下午1時一路唱到午夜，由搖滾天團「四分衛」陪民眾倒數、「閃靈樂團」壓軸演出，以重金屬搖滾迎接新年到來。

台中跨年晚會為雙主場，分別在麗寶樂園第二停車場及圓滿戶外劇場舉行。其中，邁入第11屆的「搖滾台中」今年首度在跨年舉行，吸引國內外樂迷前往朝聖，昨天共湧入超過2.5萬人，今天更多達6萬人，將圓滿劇場擠爆。

現場規劃三大特色舞台，包括以亞洲指標性樂團演出的主舞台「Flora舞台」、各國多元曲風樂團演出的「Green舞台」，以及以亞洲徵選入選樂團演出的「Sound舞台」，共有20多組樂團接力演出，嗨翻現場樂迷。

今晚在Flora舞台由「告五人」打頭陣，「糜先生」、「小球（莊鵑瑛）」、「1976」接續熱唱，「八三夭」帶來《致青春》等歌曲，與全場歌迷一起歡唱。「四分衛」則與現場民眾一起跨年倒數，接著由「閃靈樂團」壓軸演出，在重金屬搖滾樂中，熱力迎接2019年。

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