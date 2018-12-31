16年來頭一遭！台灣「這地區」今年沒颱風警報

2018-12-31 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕根據中央氣象局資料統計，台東今年風調雨順，即便有颱風也過門不入，16年來首次未發布海、陸颱風警報，上次有這樣的情形已是民國91年。

中央氣象局網站資料統計，從1911年到2017年共有365個颱風侵襲台灣地區，每年約有3至4個颱風會侵襲台灣。由於台東緊鄰太平洋，當颱風侵襲台灣時，台東往往首當其衝，在這365個颱風中，有187個在台灣登入，在台東市至成功鎮登陸的有28個，台東至恆春登陸的30個，百年來在台東境內登陸的颱風多達58個。

今年玉兔、山竹颱風陸續影響台灣，在台東卻都「過門而不入」，儘管台東、蘭嶼受到颱風外圍環流影響，出現10級瞬間陣風情形，在台東造成部分房屋受損、船筏翻覆災情，台東縣政府也因此發布停班停課通知，不過兩個颱風都沒有達到發布海、陸颱風警報標準。

眼看今年即將結束，台東2018整年度卻都沒有發布海、陸颱風警報，是16年來頭一遭，不過也因台東今年風調雨順，沒有遭到颱風侵襲，台東農產品大豐收，鳳梨、白米都增加2成產量，導致價格下跌，也算是另類「損失」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/