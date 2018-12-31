姐姐超猛30分nonstop！開飛機、換裝、開高釵辣翻全場

2018-12-31 21:13

〔記者李容萍／桃園報導〕「就愛桃園．擁抱美好」桃園跨年晚會，今晚在高鐵桃園站前廣場，由台語電音天后姐姐謝金燕開場，帶來30分鐘nonstop全新舞風、全新編舞的演出，嗨唱招牌曲《練舞功》，她穿著超酷的黑色褲裝上場，頂著一頭紅髮黑人辮子頭，沒多久就躲進School Bus（校車）道具車，萌度破表，並進行4套變裝秀，脫成性感泳衣火辣造型，在辣唱港星鄭伊健《極速》時，變裝成嘻哈造型大騎「人肉哈雷重機」，隨即秒變成為最性感飛行員開出酷帥的「姐姐號飛機」，應景「桃園航空城」的概念，台下歌迷尖叫聲一波一波，嗨翻全場。

姐姐隨即以閃亮金光褲裝，透視超短內搭，扭腰擺臀唱出又熱唱《Turn口罩》、《跳起來》，最後她把健身器材搬上了舞台唱《姐姐》時，近20位舞者分別騎乘健腹器，一字排開，趴在健身斜墊上像隻超性感慵懶野貓上上下下，大秀性感蜜翹臀，演出後她更大手筆將20部健腹器，分送給台下觀眾，這超有創意的健身器材舞蹈，讓同台的偶像畢書盡大呼不可思議，太佩服姐姐的巧思了，演出影片同時段在YouTube直播，超過3萬2千人同時觀看。

桃園跨年晚會最驚艷強棒姐姐謝金燕一開，連老天爺都捧場，雨停了天氣也暖和一些，她的開場影帶非常有趣，因為桃園市是國際城市，她的開場影帶以台語、國語、英語多聲道發聲，一開始就強調她去年在跨年舞台上開啟的IG以及FB還沒達到藍勾勾，催促歌迷粉絲快快加入，不然姐姐就要在明年的跨年舞台上，關閉社交頻道啦！

過程中，姐姐透過影片感性告白，向幕後工作團隊道出感謝，也謝謝歌迷粉絲們多年來持續的熱情支持，出現在每一個姐姐的表演現場，以高分貝尖叫聲讓姐姐持續走下去，完成一場場的精采完美演出。

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