谷關、梨山跨年晚會 全台最高及最溫暖的跨年！

2018-12-31 21:46

〔記者歐素美／台中報導〕全台最高跨年在梨山！台中市政府與交通部觀光局參山國家風景區管理處，今晚分別在谷關及梨山舉行「2019搖滾谷關‧幸福梨山跨年晚會」，谷關場邀請金曲獎最佳樂團「MATZKA」等與現場民眾一同倒數；梨山場則由副市長陳子敬主持，現場備有熱騰騰的原風鋼管烤雞、梨山高麗菜鮮蔬湯，讓遊客取暖，晚會更有梨山七匹狼等在地原民樂團熱力演出。

谷關場由台中市副市長楊瓊瓔開場，楊瓊瓔表示，市長盧秀燕就職典禮特別贈送民眾谷關的空氣瓶，除了宣示防治空汙的決心，並希望藉此邀請國內外遊客到谷關呼吸新鮮空氣、泡溫泉、登山健行，療養身心，活得更健康，也帶來谷關的繁榮。

觀旅局局長林筱淇表示，市府與參山處在和平區持續舉辦谷關湯饗、浴衣嘉年華及山城慢遊等活動，和平區公所也推動在地產業及農特產品行銷，觀旅局也努力促成百年歷史的谷關溫泉等進行溫泉國際化的交流，與韓國及日本溫泉區簽署姐妹湯，新市府會在既有基礎上整合業者等力量，繼續拚谷關觀光。

梨山跨年晚會則由中華梨饗大鼓隊率先開場，並有原舞曲文化藝術團、雷滾樂團等原民歌手表演一系列精彩節目，搭配大骰子、博杯加碼送等互動遊戲，摸彩活動及原風鋼管雞等，更有造雪機噴發雪花，人造雪景營造最高跨年在梨山，副市長陳子敬也和現場民眾一同迎新年。

元旦上午8點，市府並將在梨山賓館前舉辦「升旗典禮」，副市長陳子敬將帶領大家在海拔2000公尺的高山升旗，許願台中新年新氣象，前100名參加升旗民眾並可獲得「谷關梨山限量紀念圍巾」，搭乘865號公車（12/31末班16:15及1/1首班6:４5）參加元旦升旗旅客，並可獲贈谷關七雄健步傘。

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