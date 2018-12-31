跨年夜動員1300人 台北市環保局：預估1小時清理完畢

2018-12-31 22:05

〔記者周彥妤／台北報導〕今晚跨年夜，民眾湧入北市府廣場參加跨年晚會，台北市環保局動員約700名清潔隊員與600名環保志工，合計1300人，並於週邊設置66組垃圾桶，另出動14輛小型掃街車，加快清理作業速度，預估晚會結束一小時內清理完畢。

環保局環境清潔科長黃寬助表示，今年投入700位環保局清潔人員、600位以高中生、大學生為主的學生環保義工，合計1300位人力，並於週邊設置66組垃圾桶，更出動14輛小型掃街車，加快清理作業速度。

黃寬助表示，今年跨年夜下雨，預計參與人數會比較少，垃圾量應也會隨之減少。他也說，現場不少民眾穿上輕便雨衣，呼籲民眾不要隨意棄置在現場。

動員學生環保義工的「環保星勢力志工隊」創辦人李明峰說，這次是連續第五年發起跨年綠行動，以綠色微革命-跨年任務ACTION為號召，今年特別與台北市木柵高工、台灣師範大學、北一女中、中山女中、建國中學、明倫高中、士林高商、和平高中、中正高中、華江高中、麗山高中、清傳高商、文化大學、惇敘工商、元智大學、長庚大學、景文科大、中山大學等超過25所高中職及大專院校150多位學生報名參與。

李明峰說，由環保星勢力志工隊號召學生於跨年夜「揪團」響應環保宣導與市容清潔，自31日下午5時至元旦清晨1時30分，在晚會週邊快閃宣導及環保服務，以「源頭減量、減塑『減』垃圾，垃圾不落地；綠色微革命，環境更乾淨」為訴求，盼透過青年行動喚醒大眾重視環境保護。

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