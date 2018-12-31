鬍鬚張魯肉飯再漲價 元旦起調漲47項產品價格

2018-12-31 20:08

〔記者賴筱桐／新北報導〕知名小吃店鬍鬚張魯肉飯今天宣布，將從元旦起調漲47項產品價格，包括蔬菜、湯品、甜點及便當類等，平均漲幅約5％，但招牌魯肉飯及雞肉飯維持原價39元不變。業者表示，漲價是選用高品質食材，加上食品安全維護的成本提高，為回饋消費者，將調降3款便當價格。

鬍鬚張表示，調整產品價格是為了提供顧客安心美味的產品，在食安維護上做最大努力，例如與檢驗公司（SGS）合作，並透過QRcode，讓消費者了解食材來源與安全性，除第三方公正檢驗外，今年度公司自主快篩檢測農藥殘留、動物用藥殘留、微生物、基改作物、黃麴毒素等，共檢測2300件產品；此外，每間門市皆配置8項以上檢測儀器，包括油脂品質把關設備、溫度計、鹽度計及糖度計等。

鬍鬚張說明，因選用的食材品質較高，加上食安維護成本上升，自明年元旦起，由77項產品中，調漲其中47項產品價格，平均調幅5％。

舉例而言，便當類平均調漲5元，例如豬腳便當從120元調漲為125元、雞腿便當從125元調漲為130元、唐山排骨從114元調漲為119元；湯品類的苦瓜排骨湯從90元調漲為95元，四神湯從75元調漲為80元；蔬菜類的高麗菜從50元調漲為55元，水耕A菜從55元調漲為58元。

鬍鬚張說，公司了解消費者對於價格調整的感受，此次也調降3款便當，包括「排魚雙寶」從104元調降為99元、豬事雞祥從145元調降為140元、「雞魚雙寶」從94元調降為89元，並從1月1日起至1月3日，推出魯肉飯、雞肉飯買一送一（魯肉飯兌換券）促銷活動，可於下次消費使用，提供顧客多元選擇。

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