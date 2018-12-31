女兒寫卡片「媽媽辛苦！」 網友發現亮點笑：老媽被酸了

2018-12-31 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕有一名媽媽在臉書分享女兒親手畫她的圖與卡片，感動的說「女兒終於知道我的辛苦了」，但有網友看完卡片內容發現有亮點，笑說「女兒根本在揶揄老媽」！

一名女網友在臉書「爆怨公社」分享一張女兒自製的卡片，照片中可見，女網友的女兒畫出穿著居家服、綁馬尾的媽媽，手上拿著茶杯，笑得很開心。而卡片的內容則寫出對媽媽感謝的話，「親愛的媽媽：謝謝您辛苦的幫我看功課、洗衣服、買早餐、帶我們出去玩！您在辦公室已經很累了！回來還要罵我們，您真是辛苦了！！！」

女網友對此欣慰又感動，直呼「我女兒終於知道我的辛苦了。」網友見狀紛紛留言「孩子妳真乖，知道媽媽就好，真不愧媽媽平常的教導，字寫得真漂亮，把媽媽畫得真美」、「有點怪怪的」、「如果再加上一根藤條，小朋友會更加記住妳的辛苦」。

也有網友發現卡片內容的亮點在最後一句的「回來還要罵我們」，笑說「不得不說，女鵝（兒）其實很有才！」、「前面所有的鋪陳在第三行做有力的爆發．最後一句更是韻味無窮．媽媽真是太辛苦了！」、「回來還要罵我們，您真是辛苦了。哈哈哈」、「回來還要罵我們⋯⋯本來覺得很溫馨，瞬間笑噴」、「哈哈哈靠腰 以為有洋蔥 結果...快笑死」、「女兒根本在揶揄老媽！」。

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