發不動？機車解體後 才知道老鼠真機車

機車被老鼠偷藏糧食，連銅線也被咬斷。（圖擷自臉書專頁「Yamaha YSP 燦贏車業」）

2018-12-31 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕養老鼠咬布袋？不，是咬機車！有機車修理業者分享1件維修案例，機車車主來電求助，電話中說山葉（YAMAHA）的三代新勁戰故障，無法行駛。店長將機車帶回店內拆解後，發現車殼裡被老鼠堆滿糧食、還咬斷銅線，機車簡直已經成了老鼠窩，才導致機車發不動。

業者在臉書專頁「Yamaha YSP 燦贏車業」發表道路救援案例，寫道1台山葉三代新勁戰的車主打來店內求助，依照車主描述的「有電且發動聲音均正常」，判定車輛可能是汽門漏氣、沒電、馬達吃重電導致發不動，或是其他情形。

車行店長到現場看見機車液晶錶亮故障碼，決定將機車帶回店內處理。車主向店長表示，已經1個星期沒騎過車，這時店長確認是引擎溫度感知器異常後，陸續將零件解體，這才發現是老鼠住在機車裡。

車內不僅發現老鼠堆放的糧食及大小便，老鼠還會為了磨牙咬電線，造成機車無法發動。

店長隨即替車主更換配線，並仔細清洗每塊車殼，確保車輛沒有異味才交還給車主。店長也提醒車主，機車要換地方停，以免再度被老鼠入侵。

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