防疫前線拉警報！ 疑似中國病死豬漂到金門

2018-12-31 19:59

〔記者吳正庭／金門報導〕金門岸巡隊今天在北海岸巡邏，發現1頭死豬漂到岸邊，由於地點與中國福建省僅一海之隔，不排除是中國漂流過來的病死豬，防疫單位提高警覺，立即派員處理、消毒，並採集死豬檢體送驗。

這是中國非洲豬瘟疫情擴散以來，金門第1次發現疑似海漂死豬，岸巡及防疫單位均不敢大意；金門動植物防疫所表示，豬體應死亡3日以上，可能浸泡海水多日，從外觀暫無法判斷豬隻來源及是否被感染。

海巡署金馬澎分署第9（金門）岸巡隊副隊長王榮忠說，防疫視同作戰，每天均排班對轄管海濱進行搜索，嚴防病死豬自中國入侵。

今天下午2時許，復國墩安檢所弟兄於田埔海邊執行防護專案巡邏任務，在一處山崖收風處，發現全身有大片焦黑色的死豬，腰際還有疑似結痂，立即派員穿上全套防護衣，拉起封鎖線，對現場隔離、管制，並通報金門防疫所。

防疫所獸醫到場，在岸巡協助下將豬體裝入塑膠袋、抬上防疫車輛，趕緊對現場及執行人員消毒。

金門防疫所所長文水成說，豬隻長約170公分、重約70公斤，死亡時間超過3天以上，外觀因為死後變化，無法清楚辨識，將對豬體淋巴結、扁桃、脾、腎等部位進行採樣，送農委會家畜衛生試驗所檢驗。

文水成表示，若是因感染死亡的病死豬，數量會較多，依經驗判斷，此次發現的應屬個案，呼籲民眾不需過度恐慌，只要檢驗結果出爐，會盡快公布。

金門受東北季風影響，常有海漂物從中國漂至金門，其中，1年約有1至2隻死豬通報。

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