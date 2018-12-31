跨年夜新北公車延後收班 侯友宜慰勞客運駕駛

2018-12-31 20:56

〔記者賴筱桐／新北報導〕今天是跨年夜，新北市轄內公車配合民眾參加跨年活動的夜歸需求，將延後收班時間，至元旦凌晨1點發末班車。新北市長侯友宜今天日下午前往台北客運位於板橋的公車場站聽取交通疏運措施簡報，並慰勞駕駛員，司機們大喊：「市長我愛你！」侯友宜回應，要把對他的愛轉化為對市民的愛，提供品質優良的大眾運輸服務。

侯友宜表示，新北市公車服務近年來不斷提升，運輸品質得到民眾肯定，感謝所有第一線司機的努力，他說，今天是跨年夜，許多市民都會外出參與活動，是大眾運輸服務業最忙碌的時候，他替駕駛朋友加油打氣，感謝大家的辛勞付出，讓每位民眾都能平安回家。

侯友宜指出，新北市電動公車可望在未來4年內達到10%、大約250輛的目標，藉由大眾運輸轉型，減少空氣汙染，讓環境品質變得更好；此外，許多智慧化服務也在持續精進，像是利用手機APP就可以得知公車何時抵達，減少等待時間，透過科技與客製化功能，提升民眾對大眾運輸的滿意度。

侯友宜他也風趣的向在場的台北客運董事長李博文喊話說：「員工年終獎金要大包」，贏得熱烈掌聲。

交通局指出，配合行政院2030全面電動化公車的政策，未來市府會與各業者緊密合作，加速提升電動公車的數量，並向中央爭取經費推動，提供市民更優良的公共運輸服務。

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