銀髮族持敬老卡趴趴走跨年卻卡卡 新竹縣敬老卡限制多多

2018-12-31 22:37

〔記者黃美珠／竹縣報導〕銀髮族持敬老卡跨年卻卡卡！埋怨縣長換人，福利也換了嗎？

新竹縣陳姓等2對銀髮夫婦今天持縣府發的敬老卡搭火車去台中花博旅遊避寒兼跨年，卻發現每月該有的500元儲值點數過卡時呈0點狀態，只好自己儲值搭車。

陳太太說，雖然她今年10月才辦卡，姊妹淘徐女士去年8月辦卡後首次使用，但是她們的夫婿卻早已使用敬老卡多次都沒問題，但今天卡內儲值一樣也都顯示「掛蛋」，因此忍不住質疑這到底是怎麼一回事？！

新竹縣政府社會處處長李國祿說，新竹縣的敬老愛心卡使用範圍需起訖點在新竹方能扣補助點數，如果去台中花博，不管搭乘捷運、高鐵、或是台鐵，都需自己儲值使用，不能扣補助點數。

李國祿直言，陳女士等碰到的問題，主要還有台鐵的系統無法讀取各縣市敬老愛心卡內的儲值點數，才會顯示「零元」造成誤會，這在其他縣市也有同樣的困擾，未來他們還會持續跟台鐵溝通，看如何克服。

李國祿說，新竹縣補助年滿65歲以上長輩跟身心障礙者的敬老卡或愛心卡，每人、每月500點（元），只適用補助在新竹縣、市境內所搭乘的7家客運業者。

這7家客運業者的使用範圍也有限制，各自如下：新竹客運須在新竹縣市境內路線才行。苗栗客運全線可用。中壢客運除國道以外在新竹縣市內的路線都可。國光客運限制只補助搭乘竹北高鐵往返新竹市東門市場站、新竹市、以及竹東及關西往返台北市的路線。

科技之星只能搭快捷7號、新通客運限定只有新竹火車站到竹北高鐵站這條路線可用。另外金牌客運的快捷1號、和快捷8號這2條路線也都能享有前述乘車補助。

至於鄉親如果持卡要搭台北、機場、或是高雄捷運，因是由捷運公司申請補助經費，等於是民眾自負一半票價，另一半由捷運公司跟縣府共同分擔，所以也不扣補助點數，必須另外儲值。

李國祿說，敬老愛心卡的使用限制，之前縣議員邱靖雅等也都表示過關切，畢竟有些鄉親會搭火車從竹東到新竹，或是從湖口到竹北，這都在新竹縣市境內，卻因台鐵不適用，平添不少鄉親困擾。

另有些偏鄉像峨眉，1天只有2個班次的客運，這對當地的長輩也很不便利，所以也有人建議是否可以擴大適用到計程車去，他們不排除也會納入評估。

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