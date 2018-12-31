極凍中送走2018年 星空電音趴high翻南投清境

2018-12-31 20:07

〔記者佟振國／南投報導〕2018年Bye Bye！南投縣清境農場跨年晚會今晚6時30分於清境遊客中心廣場熱鬧登場，儘管天氣寒冷，氣溫只剩個位數，現場遊客則是享受由星空、電音、人造雪花所交織而成的夢幻倒數跨年派對，向2018說再見，迎接新年到來。

延續多年的南投清境「星空電音迎雪祭」跨年晚會，由於在海拔1800公尺的清境農場舉辦，一度為全國最高跨年晚會，成為台灣高山旅遊別具意義的活動饗宴。

跨年活動晚間6時30分登場，持續至元旦凌晨1時，冷氣團持續發威，清境農場入夜氣溫降到10度以下，現場遊客熱情不減，透過現場多部造雪機營造白雪飄飄的北國風情。

包括陳零九、王艷薇、ECHO、反骨男孩、李建軒、歐妮醬、派對兄弟、DJ濱崎、DJ Bella、伊斯昂原住民文化藝術團、JUK舞創工作室、世紀鵠Seejig原民合唱團格西亞、都達文化藝術團、曼暉舞蹈團，等多組大眾喜愛的網紅及藝人團體接力演出，共同撼動清境的星空。

有別於一般跨年晚會倒數後就散場，清境的跨年則透過劉志安老師專業觀星團隊及專業天文器材進行星空導覽，向社會大眾宣告合歡山清境地區已經申請國際暗空組織認證，即將成為台灣第一座暗空公園，更希望能夠讓國人了解降低光害，共同維護星空環境的重要性，共同推動清境成為全台頂尖的星空小鎮。

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