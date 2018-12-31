歡送西子灣最後夕陽 韓國瑜：南方崛起3縣市合作拚觀光

2018-12-31 19:28

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今傍晚到西子灣陪民眾一起送走2018年最後夕陽，可惜雲層太厚，未見到夕陽，對於台南市長黃偉哲希望與高雄合作推展觀光，韓國瑜說，樂觀其成，並強調2018年選舉後南方崛起，他樂見南部3縣市攜手合作，為民眾謀求更好的生活。

今傍晚台灣最晚日落出現在高雄西子灣，韓國瑜特地前往與市民一起送今年最後一抹夕陽，但因雲層太厚，韓國瑜與大批市民無法如願看到落日美景。

對於偉哲希望與韓國瑜合作，台南、高雄一起推展觀光，把雙方優點互相呼應，發揮1+1＞2的效果。對此，韓國瑜受訪表示，台南、高雄及屏東3縣市是生活共同圈，可把3縣市的觀光旅遊、農產品外銷、交通串聯起來，一起劃出觀光路線圖，這也是他為何提出南台灣需要一個現代化、國際級的觀光大機場。

韓國瑜強調，2018年選舉後南方崛起，未來南台灣觀光客愈來愈多，投資也會愈來愈多，他樂意台南、高雄及屏東3縣市攜手合作，為3縣市民眾謀求更好的生活。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/