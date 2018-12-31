網傳「鐵道懸日」美照 火車司機怒：做了多少違規的事？

2018-12-31 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕有鐵道迷日前在網路上分享一張夕陽落在鐵路中央的絕世美景，受到網友瘋傳分享，也受媒體報導「奇蹟的一刻」。不過有火車駕駛員透過臉書表達不同看法，認為有些鐵道迷為了拍攝美麗作品，「但做了多少違規的事了？」

臉書粉絲專頁「湯瑪士的日常」今（31日）發文表示，身為一位火車司機，雖然自己不太喜歡被拍攝，但也尊重鐵道迷的興趣，有時候一起打個招呼，也能讓他們提起精神工作。不過也曾遇拍攝者「大剌剌的直接闖入在鐵軌中看火車來了沒，等到接近鳴笛時，才趕緊跑到旁邊拿起相機拍照（但還是闖入在淨空區）」該駕駛員說：「當下真的很想開窗罵髒話啊，甚至是拿出水壺來潑水，真的是很生氣。」

貼文也附上一張媒體採訪「鐵道懸日」攝影者時的照片，照片中可以看見該攝影者違規站在軌道淨空區。駕駛員強調，「或許你們覺得只是拍一張照片又沒什麼，但你們做的行為，卻嚴重的威脅我們的行車安全與造成莫大的壓力。」在看到新聞報導鐵道迷的美麗作品時，令他質疑「感覺就像是鼓勵大家，可以為了拍攝好照片，盡量闖入軌道來沒關係？」

貼文底下引起不少網友贊同，紛紛留言「以前社群網站還沒普及時，像台灣鐵道網這類網站對po網作品都會有規範，因此鐵道迷多半會自律，社群網站普及後只著重在羶腥色照片處理，對於這類違規反而不重視，往往檢舉沒有結果，助長這類的歪風～」、「那照片就知道，不可取」等。

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