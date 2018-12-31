菊島古堡夕陽音樂會 天公不作美未見夕陽

2018-12-31 19:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國家風景區管理處今在國定古蹟馬公金龜頭礮臺文化園區，舉辦「2018菊島古堡夕陽音樂會活動」，歡送2018年最後一道夕陽，但可惜天公不作美，夕陽被厚重雲層遮住，晚間則在澎湖縣政府廣場舉行跨年晚會。

西嶼落霞為澎湖舊8景之一，金龜頭礮臺文化園區是最佳的賞景地點，因此澎管處選定此處舉行夕陽音樂會活動，希望用最感人的音樂及夕陽美景，喚起大家對西嶼落霞變化萬千的印象，但可惜天候狀況不允許，參加民眾還是很高興以輕鬆心情聽音樂，歡送2018年最後一天。

另外此次活動也導入觀光遊程元素，串聯篤行十村及金龜頭礮臺獨特的人文歷史古蹟，在音樂活動前由澎湖縣政府志工帶領下分組進行導覽，音樂會表演則邀請演藝團體澎湖子弟小島音樂家及好地、跳起來等樂團，表演曲風多元、豐富，展現出海島新一代音樂人的熱情與活力，營造出菊島最浪漫的夕陽古堡音樂氛圍。

晚上澎湖縣政府以「卓越領航 菊島飛揚」為主題，在縣府廣場舉行跨年晚會，除了安排舞台表演外，周邊規劃有趣互動遊戲活動，民眾們共度溫馨歡樂的跨年夜，一起讀秒倒數，迎接2019嶄新的一年，但不少民眾抱怨未見大咖卡司，紛紛上網抱怨，認為澎湖不是3等國民，跨年活動待遇與台灣本島大不同。

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