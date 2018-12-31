倉庫優雅變身藝文空間 劉戀藝文空間開幕

成立廿二年的劉戀文化基金會最近在捷運頭前庄站附近成立多功能藝文空間。（記者陳心瑜翻攝）

成立廿二年的劉戀文化基金會最近在捷運頭前庄站附近成立多功能藝文空間。（記者陳心瑜翻攝）

2018-12-31 20:20

〔記者陳心瑜／新北報導〕新莊在地的「劉戀文化基金會」利用原為工廠、倉庫的廠辦，今年底成立「劉戀藝文空間」，規劃為集合表演藝術、音樂教育、親子閱讀、創客中心的多功能藝文空間，基金會原在新莊復興路的親子圖書館「貓頭鷹圖書館」也一同遷移至此。空間內的小型展演廳也將以評審制度鼓勵學子免費申請使用，鼓勵青年藝術家發展。

劉戀文化基金會表示，基金會過去常在新莊客旅舉辦畫展，多為靜態的藝文活動，去年劉戀文化基金會董事長陳柄武利用家族位於頭前庄、中正路巷內的3層樓廠辦，規劃多功能的藝文空間。

劉戀文化基金會表示，目前空間規劃有「展演廳」、「文創區」、「貓頭鷹圖書館」、「廚藝教室」及「大沐的手作世界」創客教室，展演廳為小型展演空間，鼓勵學子使用；文創區能舉辦會議、講座；貓頭鷹圖書館則維持會員制，每年會費兩千元；廚藝教室則配合貓頭鷹圖書館活動；而在山上造舟並致力推廣海洋教育「大沐」也在此成立工作室，採預約參觀制。

劉戀文化基金會也和東華大學成立「東華大學音樂系課程教育基地」，東華大學音樂系學生能在此上課，未來則以免費演出回饋社區，2019年1月15日也將在此進行期末公演。

  • 貓頭鷹圖書館位於劉戀藝文空間二樓，藏書約三萬冊，空間較舊址更為寬敞舒適。（記者陳心瑜翻攝）

    貓頭鷹圖書館位於劉戀藝文空間二樓，藏書約三萬冊，空間較舊址更為寬敞舒適。（記者陳心瑜翻攝）

  • 貓頭鷹圖書館藏書約三萬冊，適合親子族群。（記者陳心瑜翻攝）

    貓頭鷹圖書館藏書約三萬冊，適合親子族群。（記者陳心瑜翻攝）

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