倉庫優雅變身藝文空間 劉戀藝文空間開幕

2018-12-31 20:20

〔記者陳心瑜／新北報導〕新莊在地的「劉戀文化基金會」利用原為工廠、倉庫的廠辦，今年底成立「劉戀藝文空間」，規劃為集合表演藝術、音樂教育、親子閱讀、創客中心的多功能藝文空間，基金會原在新莊復興路的親子圖書館「貓頭鷹圖書館」也一同遷移至此。空間內的小型展演廳也將以評審制度鼓勵學子免費申請使用，鼓勵青年藝術家發展。

劉戀文化基金會表示，基金會過去常在新莊客旅舉辦畫展，多為靜態的藝文活動，去年劉戀文化基金會董事長陳柄武利用家族位於頭前庄、中正路巷內的3層樓廠辦，規劃多功能的藝文空間。

劉戀文化基金會表示，目前空間規劃有「展演廳」、「文創區」、「貓頭鷹圖書館」、「廚藝教室」及「大沐的手作世界」創客教室，展演廳為小型展演空間，鼓勵學子使用；文創區能舉辦會議、講座；貓頭鷹圖書館則維持會員制，每年會費兩千元；廚藝教室則配合貓頭鷹圖書館活動；而在山上造舟並致力推廣海洋教育「大沐」也在此成立工作室，採預約參觀制。

劉戀文化基金會也和東華大學成立「東華大學音樂系課程教育基地」，東華大學音樂系學生能在此上課，未來則以免費演出回饋社區，2019年1月15日也將在此進行期末公演。

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