搶拍最後夕陽 王功漁港聚人潮

2018-12-31 18:47

〔記者陳冠備／彰化報導〕快點來拍今年最後的夕陽！彰化著名八景「王功夕照」擁有絕佳的賞夕美景，今天下午4點不到，王功漁港周邊已經聚集數百人欣賞2018年最後一次夕陽，可惜受氣候影響，海面雲層密布，僅露出黃金雲彩，不過最後雲彩轉為粉紫色，還是讓不少觀眾不禁直呼「好美」！

彰化王功漁港是中部知名欣賞晚霞的朝聖地點，每年最後一天都吸引不少民眾前來拍照賞夕，甚至跑到漁港下方捕捉最佳美景。

根據中央氣象局通報，今日下午5點17分是最佳賞夕時間，不過從中午後過，王功漁港上空一直有雲層密布，太陽公公也是偶而露臉，直到最後的「magic time」也是躲在雲層後方，僅僅綻放黃金光芒，太陽西沉後，天空雲彩一度變為粉紫色，譜出最後的亮點。

當地居民邱先生說，每年有空都會來看最後一道夕陽，今年特地帶媽媽來看，雖然沒有拍到完整餘暉，可是從雲層中透出黃金雲彩也很漂亮；來自台中的王先生說，聞名王功夕照，特地來拍攝今年最後一次夕陽，可惜老天不賞臉，期待明年再來。

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