拍楓紅、賞落羽松 另類跨年活動

2018-12-31 18:54

［記者黃美珠／竹縣報導］終於冷了！山林總算明顯變色！雖然在連日狂風摧殘下，很多地方的楓葉盛況不如往年，但對今年久候楓槭或落羽松「變裝秀」的人來說，能在2018最後1天開車上山泡溫泉或賞景，以此迎接新的1年同時送走過去，依舊是另類賞心悅目的跨年活動，所以無論是尖石秀巒、五峰清泉、北埔大湖、或是關西大樂之野等知名賞楓、拍落羽松祕境，昨天遊客都絡繹不絕於途。

新竹縣今晚一如近年慣例，除了尖石鄉公所自辦的跨年晚會，沒有全縣性的跨年活動。好在白天天氣雖然陰冷，但是沒有雨水妨害遊興，氣溫也還算「老少咸宜」，出遊只要添加1件冬衣就能舒服自在到處跑跳、賞景拍照，算是年末連假中的小確幸。

由於近期連續2、3波的冷空氣來到，總算催紅或是催黃了大家等候已久的楓紅、以及近年爆紅的落羽松林。

容易到達、又有浪漫愛心造型「靜池」相伴的關西「大樂之野」100多棵落羽松林，紅、黃、綠映襯著藍天白雲一起「睡」在心型湖面的倒影，就連入夜後也一樣美麗得「不要不要」，但因有總量管制，只有識途老馬才懂靠提早預約用餐搶進場。

北埔鄉大湖六塘的落羽松是新竹縣很夯的1日遊祕境，因用「隨喜」的態度送往迎來，相對平易近人，以致於湖畔到處都是一雙雙的儷影，老中輕少都有。

五峰清泉溫泉風景特定區的藝術之森內，今年先後有「森之蛹」、清泉1號吊橋、以及「蛹生」等地景藝術誕生，搭配原來的張學良故居等成為1個很好徒步的慢活區。

在這波的冷空氣中，除了「森之蛹」周邊的楓香樹被催黃，故居旁邊的「荻園」點點白梅也被催出，成為另1個拍照的亮點。

至於尖石秀巒控溪吊橋上下游本來就是賞楓、拍楓紅的好所在，只是今年受前述天候影響而楓況不佳。

不過因為控溪部落對面、走過吊橋而進入的楓樹林內，有好多棵是樹高超過10公尺的「4胞胎」或「5胞胎」楓樹。筆直朝天的景致，是很多來客愛鑽入這些多胞胎懷抱，由下往上捕捉不同角度的楓紅丰姿的所在，依舊有不少人樂此不疲在此排隊守候。

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