太平中和街下水道動工 明年5月前完工解水患

2018-12-31 20:04

〔記者陳建志／台中報導〕太平區中和街在313巷口到東村3街間，因未設置下水道，過去只能靠側溝排水，每逢大雨排水不及，造成中和街289巷、299巷附近淹水成災，在立委何欣純爭取前瞻計畫補助下，市府斥資1200萬闢設下水道，近日已動工，預計明年5月底前完工，解決附近水患。

太平區中和街在319巷口往南到東平路的路段，過去已經闢設下水道，不過中和街從313巷到東村三街間路段，因還未設置下水道，過去只能靠側溝排水，每逢大雨中和街313巷、299巷、289巷和東村12街等低窪地區就淹水。

因民眾不斷抱怨，東和里長賴來旺積極爭取闢設下水道，立委何欣純得知為解決中和街淹水問題，向中央爭取納入前瞻基礎建設計畫，去年3月獲中央核准補助總經費7成，連同市府配合款，斥資1200萬闢設下水道。

市府水利局雨水下水道工程科長陳世玉表示，整起工程全長約280公尺，已在日前動工，將銜接東村三街原有下水道系統，把水排入坪林排水，目前從中和街和東村三街口往上游推進施工。

陳世玉表示，因試挖時發現東村路和中和街口有一根自來水大幹管，目前已行文給國營會，申請將自來水往下方遷移，方便下水道從上方經過，為避免影響上游工程，目前決定先跳過該路口先往上游施工，待自來水幹管完成遷移後，再完成該路口的排水涵管銜接工程，整起工程希望趕在明年5月底汛期前完工，早日發揮排水功能，讓附近民眾遠離水患威脅。

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