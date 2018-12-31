澎湖小門「吹雪」！ 東北季風讓浪花泡泡發威

2018-12-31 18:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕冷氣團發威！台灣大批民眾湧向高山等待下雪，但澎湖不用等，就能看到雪花片片的美景，民眾在西嶼小門鯨魚洞風景區目睹奇景，驚呼連連，不用懷疑，這是浪花泡泡，被強烈東北季風拍打上岸，為2018年最後一天留下難忘記憶。

今日是2018年最後一天，又是跨年連續假期，雖然寒流來襲，不少民眾偕伴出遊，一位前往西嶼小門鯨魚洞遊玩的民眾，驚喜發現階梯及山坡處，都可發現雪花片片的美景，不少遊客還四處追逐雪花拍照，將照片放在臉書上，引起廣大網民們熱烈討論，對於澎湖出現「吹雪」感到相當驚奇。

有網友認為是降下冰霰，但由影片趨近看可發現白色物體出現坑坑洞洞，結構並不紮實，研判為伴隨強烈東北季風，被吹上岸的浪花泡泡，雖然是美麗的錯誤，沒看到皚皚雪景，也有浪花泡泡可欣賞，也是奇特的體驗，讓從未下雪的澎湖，民眾也能擁有吹雪的體驗。

由於澎湖是方山地形，最高處也僅是貓嶼的70公尺，加上溫度及濕度條件未配合，不太可能會下雪，但四面環海的地形，岸邊隨處可見的驚濤拍浪，在氣候條件配合下，高達9級的東北季風，將浪花吹向陸地，就形成浪花泡泡，因此可遇而不可求，尤其在2018年的最後一天，能親眼看見吹雪美景，讓遊客們都大呼值回票價、不虛此行。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/