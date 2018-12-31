跨年夜來臨 台北捷運公司：分線搭乘 3線離場

2018-12-31 18:11

〔記者鍾泓良／台北報導〕今晚為跨年夜，台北市政府大樓即將舉辦跨年晚會，台北捷運公司也再度搬出「潮天團」提醒大家跨年「分線搭乘，3線離場」，也就是進場時選擇板南線、淡水信義線，散場時選擇板南線、淡水信義線、松山新店線離開，並盡量到捷運國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站及南京三民站搭車，同時避開市政府站、台北101站的候車人潮。另外，如果是外縣市民眾，也可以選擇搭車到南港車站，再轉乘捷運到台北市政府。

捷運公司站務處站務長楊秦恒受訪表示，今天適逢四天連假，又加上天氣濕冷，預估今年乘客量將會與去年人次260萬人次相當；而今年疏運工作人員增加到2500人，比平常增加1700人。

楊秦恒說，車站也會實施三級管制，包括「月台疏導管制」、「收費閘門疏導管制」、「出入口疏導管制」，請參加跨年活動民眾務必配合指引。而今年同樣也有在市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站設置「博愛優先通道」，優先讓身障者、孕婦、年長者及其他行動不辨者優先通行。

潮天團再次呼籲「加分提前走」五字口訣，「加」值、「分」散搭乘、「提」早出門、「前」站下車和多「走」幾步到鄰近車站搭車。而至18時起，以最密班距行駛，板南線最短班距縮短為2分32秒，淡水信義線縮短為3分鐘；而市政府站及台北101/世貿站，將視車站人潮狀況，採取部分列車過站不停。

台北捷運每年跨年連續42小時營運，並選派由車站站長、站務員及司機員所組成的「台北潮天團」將會分派到各捷運站注意旅客安全，同時與民眾互動，並發出神秘小禮物。

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