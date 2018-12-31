「獵雞大盜」遭活逮 石虎媽媽野放歸山林

2018-12-31 19:53

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣今年共發生8起石虎闖入雞舍獵食被捕的案例，近期銅鑼鄉一戶雞農因不堪石虎侵擾造成雞隻損失，設陷阱捕獲一隻懷孕約2週的母石虎，經通報苗栗縣政府並送醫檢查後，確認健康無大礙，已成功野放。苗縣府也呼籲，雞農若受石虎侵襲，應通報1999，新竹林管處也可提供圍網防制補助。

銅鑼鄉張姓雞農近期屢發現雞隻無端被吃，甚至1天之內就被咬死5、6隻雞，故放置誘捕籠要揪出「兇手」，未料卻逮到珍貴的保育類石虎，張姓雞農不僅未「私刑」報復，反通報苗縣府農業處協助處理。

經送醫檢查後確認為1歲大、懷孕兩週的母石虎，健康狀況無虞，惟疑似因衝撞籠子導致頭部有處外傷，經治療一週後已無大礙，由保育人員帶回被捕的山林內野放。

苗縣府表示，今年縣內共發生9件石虎路殺意外，雞舍衝突遭逮的石虎也達8件，過去常見雞農因不堪損失，以毒餌、捕獸夾等方式捕抓或殺害野生石虎。

石虎保育協會正推動雞舍改造募資計畫，預計募集500萬元，將苗栗100座簡陋雞舍改以圍網圈住雞隻活動範圍，使石虎無法任意闖入攻擊雞隻；新竹林管處也針對常受時虎侵擾的雞舍提供圍網補助，盼讓人類與石虎能安心共存。

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