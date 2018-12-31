網紅空姐偷吃下場慘！25萬粉絲蒸發 網路業績狂掉7成

2018-12-31 19:51

〔即時新聞／綜合報導〕張姓網紅空姐今年6月遭丈夫爆出偷吃事件，雙方透過網路、媒體隔空交戰引起全民熱議，空姐也因此飽受網友謾罵、批評，IG與臉書的粉絲人數直直落，讓她網路事業的業績直接掉了七成。

根據《三立新聞》報導，張姓網紅空姐在網路上擁有高人氣，IG追蹤人數高達17萬人，臉書粉專也有8萬多名粉絲。今年她離開航空公司，轉換跑道專心經營網路事業，但是偷吃事件爆發後，網友湧入臉書謾罵、攻擊，逼得她關閉臉書，同時，IG帳號也遭刪除，等於25萬粉絲在一夕間歸零，網路事業也因此大受打擊，業績掉了七成。

根據空姐丈夫說法，網紅空姐過去每月靠網路事業收益約60萬元，掉了七成等於蒸發40多萬，空姐受《三立》採訪時也表示，此事對她影響非常大，表示先前接到電腦廣告，且還在拍攝當中，但受到事件影響，廠商也立刻取消。

網紅空姐表示，自己是個很真誠的人，網路有隔閡在，但自己不喜歡做解釋，也不想炒作文章。她說，「近期網路事業有好轉，開店對我來說，就是重新再出發的管道，我會用實際行動表示我的堅強，用心過生活」。

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