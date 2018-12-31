元旦連假作業 這校要求男女學生畫出自己的生殖器

2018-12-31 18:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由於今年元旦有4天連假，傳出國立馬公高中生物作業，要求學生畫自己的生殖器官形狀，讓部分家長相當不滿，認為嚴重侵犯隱私權，還有學生上網求助；校長黃肇國接獲學生及家長反應，已與出作業老師溝通，決定不用繳交。

學生反映尷尬 家長質疑另類性騷

根據了解，今年元旦假期跨年計有4天連假，馬公高中雷姓生物老師出的一道回家作業，要求學生不分男女，畫出自己的生殖器官形狀，連假之後返校繳交；有學生在網路上PO文求救。有家長就質疑，這作業是不是構成另類性騷擾，認為這項作業出題太過爭議，會讓內向的學生感到不舒服。另外有學生反映說，真的很尷尬。當然也有些學生不以為意，認為自繪生殖器官可以加深對人體的印象。

其實馬公高中生物老師出這樣的作業不是首例，早在2003年北一女王姓護理師，為了配合青少年身心發展的課程，請學生畫出自己的私處引發軒然大波，教育團體紛紛關切。當時有女同學為了交作業照鏡子手忙腳亂，用相機自拍又不敢拿去洗。事隔10多年在保守的馬公離島再度發生，但仍不被多數家長接受。

校方與老師溝通 同意學生不用交

馬公高中校長黃肇國表示，接獲學生及家長反應後，在確認作業內容後，循線聯繫到雷老師了解出作業內容尺度；雷老師表示，這學期生物學科章節，恰好教到人體的構造與奧妙，希望學生能透過自我的觀察，對自己的身體有進一步的認識。因引發外界爭議，雷老師同意不必繳交此項作業，並透過學生間的小老師聯繫網宣布訊息。

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