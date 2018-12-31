台南送2018夕陽 樂音、光雕迎2019新希望

2018-12-31 18:05

［記者王涵平／台南報導］台南跨年首部曲送夕陽，今在北門井仔腳鹽田舉行，數千民眾湧入，雖因雲層無法目睹完整落日，但大家在美麗餘暉中倒數送走2018最後一道夕陽，迎接2019年新希望。

雲嘉南濱海國家風景區管理處以「Happy Birthday & Good bye 2018」為主題，歡送台南北門最後一抹夕陽，也邀請民眾共同慶祝井仔腳鹽田200歲（1818年－2018年）生日快樂。

現場有「國立台灣交響樂團－銅管五重奏」演奏，搭配日落黃昏、文化資產與自然生態建構的氛圍，以藝術與文化形象，最後一道夕陽的魅力令人感動，來自各地的民眾紛紛拿起手機或相機，與夕陽同框紀念。

鹽田場中央設置大禮物盒，台南市長黃偉哲等各界人士倒數「5、4、2、3 、1」，禮物盒出現慶生蛋糕意象，蛋糕前方以LED燈打亮「生日快樂」；17時12分揮手歡送2018年最後一道夕陽後，緊接著鹽田上演LED方框藝術表演秀，以燈光科技感點綴鹽田。

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