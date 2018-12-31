新年發大財！手搖飲料店通通喊漲 漲價5至10元

2018-12-31 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕2019年再過幾個小時就要到來，不少連鎖飲料店也換上新菜單調整飲品價格。50嵐部分地區門市、珍煮丹北部地區門市、樺達奶茶草衙道分店、一芳台灣水果茶及清心福全北部地區門市通通漲價，調漲價格5至10元。其中珍煮丹宇治抹茶珍珠、宇治抹茶紅豆調整後，一杯要價90元。

綜合媒體報導，珍煮丹官網上已經釋出北部地區最新菜單，黑糖奶香、濃純拿鐵、泰泰鮮奶茶系列不論中杯、大杯，全面調漲5元，其中「黑糖鮮奶」及熱門品項「百香雙響」則大漲10元，分別要價50及55元，漲幅最大。

一芳台灣水果茶則在臉書粉絲專頁上貼出價格調整公告，表示「因應基本工資再次調漲，為維持產品品質，依據原物料成本調整價格，部分產品調漲、調降」。水果類全面調漲5元，熱門商品「純釀楊桃汁」調漲10元，茶飲品則是中杯調漲5元，大杯價格不變。

樺達奶茶草衙道分店也貼出漲價公告，自108年元月1日起，飲品全面調漲5元。

50嵐中區行政副總表示，因茶葉、人事、租金及設備成本不斷增加，自3月1日起，桃竹苗、中彰投、雲嘉及澎湖地區門市共192家門市，中杯、大杯皆調漲5元，而原價50元以上的品項則不調整。由於50嵐採分區營運模式，上述未提及之地區門市暫未有調漲消息。

清心福全於官網公告，自3月1日起，北北基、桃園、新竹共約300家門市調漲7款茗品系列、7款鮮果系列、2款特調系列價格，中杯、大杯各漲5元，其中鮮果系列大杯維持原價。中部、南部與東部地區門市則未有調漲消息。

清心福全表示，12年來茗品系列等飲品售價就未曾做調整，不過自前年起，不斷收到加盟商反映人事、原物料等諸多管銷成本增加，南部門市也已先行調漲，北部門市直到現在才不得已調漲售價。

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