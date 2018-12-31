元旦收假日南北溫差大 氣象局這張圖秒懂新年首週天氣！

2018-12-31 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕今天是元旦連假第3天也是跨年夜，中央氣象局指出，明（1日）天北部及東北部降雨持續且雨勢明顯，要看到曙光機率偏低，一直要到週五、週六（4、5日）氣溫才會明顯回溫、天氣轉穩。氣象局也在官方臉書「報天氣-中央氣象局」PO出一週天氣資訊圖，提醒民眾新年首週的天氣變化。

氣象局表示，今晚跨年夜至明天（1日）北部及東北部地區雲層仍厚且降雨明顯，東部偶有斷斷續續短暫雨，中南部及台東地區雲量多、偶飄雨；溫度方面，深夜至明晨各地天氣涼冷，中部以北及東北部低溫14、15度，南部及花東為16至18度；白天桃園以北整天偏濕涼，溫度僅17、18度左右，竹苗及花蓮高溫21、22度，中南部及台東高溫在23度至26度間，沒有陽光時略有涼意。

氣象局也在官方臉書貼出一張「2019年第1週天氣提醒圖」，表示迎接2019新年新氣象，提醒民眾「元旦收假日南北溫差大，南北往返要注意適當增減衣物！」

氣象局指出，本週一至週四東北季風及南方雲系北移影響，各地天氣濕冷，北部、東北部有雨，其他地區有局部短暫雨；週五、週六東北季風減弱，天氣回暖，降雨較緩；下週日（6日）東北季風增強，天氣再轉涼，迎風面則有短暫雨。

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