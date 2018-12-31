臨時取消煙火秀 彰市今晚跨年改放彩帶

2018-12-31 16:47

〔記者張聰秋／彰化報導〕沒煙火秀了！由彰化市公所舉辦的「2019豬年彰化跨年晚會」今晚登場，原本安排120秒煙火秀，因新科市長林世賢希望活動落實響應環境保護理念，決定不依照前朝辦活動要放煙火、放鞭炮的模式，臨時取消煙火秀，改為紙製彩帶秀取代，噴射彩帶時間為完成倒數計時跨年緊接進行。

市公所表示，因為新上任市長顧慮施放煙火，與其倡議環保理念相互抵觸，為了不讓環保團體引發議論，也讓環保融入活動之中，才臨時更改活動內容，用噴射彩帶代替煙火施放。

跨年晚會今晚6點10分起展開，上半場由社區、學校、舞團與樂團等輪番上場，分別表演舞蹈、歌唱與熱舞等，下半場即晚上10點過後由藝人獻唱，布袋戲名曲「追追追」主唱黃妃壓軸演出。

跨年倒數過後施放彩帶緊接登場，8具裝置有空氣壓縮機的噴管，瞬間噴出五顏六色的紙製彩帶，緊接再由藝人表演讓歡樂氣氛繼續延續，預計凌晨30分到1點以摸彩活動作為結尾，豐富的摸彩品包括iphone手機、65吋液晶電視、兩台43吋液晶電視、洗衣機、空氣清淨機、3台電扇等大獎。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/