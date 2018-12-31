人們活在幻想中！ 他在中國工作8年：根本不知非洲豬瘟

2018-12-31 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國發生的非洲豬瘟疫情持續延燒，台灣政府為防堵豬瘟入侵，啟動非常森嚴的措施，在各機場、港口、海關嚴格稽查入境旅客是否攜帶中國肉品，罰款金額也提高到至少20萬元。但有一名從中國返台的網友表示，在中國根本不知道什麼是非洲豬瘟，因為中國政府封閉資訊的能力很好，讓人們活在幻想中。

一名在中國工作8年的網友於臉書粉專「我是中壢人」分享經驗，他指出，中國是個充滿機會的地方，但也是個毫無人情味的地方；有錢人享受高檔生活，但街角隨處可見流浪漢在翻垃圾桶、小朋友衣不蔽體，「更不用說，每天的空氣都是灰濛濛的，回到家擦擦臉，是碳黑色的」。

他說，每次從台灣回到中國，都要帶很多台灣的罐頭，因為中國的餐館菜油得很，路邊攤小吃的價格便宜，但隨便都會吃到地溝油什麼的，「同事剛生孩子，奶粉都得從香港帶回來，因為黑心牛奶什麼的很多」。

提到近來持續延燒的非洲豬瘟疫情，他直言「到前兩天回來之前，我根本不知道什麼是非洲豬瘟，中國政府封閉資訊的能力很好，掌握新聞來封閉資訊，讓人們活在欣欣向榮的幻想中，卻不敢告訴世界，中國有一堆農村、農民工的孩子，連飯都吃不飽」。

他也強調，「中國，真的不是一個台灣人應該嚮往的地方。我每天都想回家。」文章一出也引起網友熱議，紛紛留言「偏偏台灣很多這種中國人⋯ 2020再選輸，就大勢已去了。」、「朋友趕快回台灣的故鄉，咱們台灣雖然薪水比較少，至少是溫暖的」、「加油 多在那邊撈錢 回饋給下一代 記得別被檢舉 黃安很多」、「中共現在就是對台灣人養套殺，會不會下一步就是要開始限制台灣人錢財匯出中國了 你保護好自己喔」。

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