數學也能入詩！清大洪文良科普實驗 用新詩吟唱教數學

2018-12-31 16:30

［記者洪美秀／新竹報導］新詩也能教數學？清華大學師培中心老師洪文良去年執行中研院資源不足學校的科普教育，選擇新竹市茄苳國小及竹縣芎林國中進行數學玩具遊戲及科普教育，除用玩具啟發學童邏輯數學概念，最近更用新詩教數學，並以新詩體例創作月曆、三倍數、海的面積、生命函數等數學概念新詩，還將新詩譜成曲朗吟，讓學生不再怕數學。

清大教授洪文良長期投入師資培育教學工作，有鑑台灣教育資源分配不均，兩年前執行中研院偏鄉科普教育計畫，選擇資源相對較少的學校推動科普實驗教育，其中茄苳國小雖非偏鄉，但班級數少，可採混齡實驗方式教學，他以小三、小四兩年級進行跨齡教學，並用數學玩具的互動遊戲，從玩樂中培養學生的邏輯和數理抽象能力。

除利用數學玩具進行遊戲教學，今年他更以新詩來啟發學生對數學的理解，他說，詩作通常也是抽象的文學觀念，如果能將理性的數學輔以感性的情感，除可使詩作呈現特殊風格，更能讓學生不懼怕數學，「數學入詩」除可開拓現代新詩的可能，還能讓數學變得有趣、普及。

洪文良這學期就以新詩描述國小、國中教科書的數學概念，像以國小四下的面積概念創作〈海洋的面積〉，新詩內容如下：

上課時，我問：「海有多大呢？」

老師說三億六千萬平方公里那麼大

班長說有一萬隻魚的游泳池那麼大

隔壁的阿明說海很長很廣很寬很深

一定是超乎想像的大

但我仍不明白

沒辦法量出海的邊長與周長

怎麼知道海有多大呢？

回家後問哥哥

他說科學家很聰明

能用儀器測出海的長跟寬

爸爸則笑我太笨

改天一起去海邊就知道了

只有媽媽溫柔的抱著我說

海洋是難以想像的大

夢想有多大，海洋就有那麼大

天空有多廣，海洋就有那麼廣

媽媽的愛有多深，海洋就有那麼深

洪文良說，他還請學生協助譜成曲，讓學生們一邊唱歌吟詩，一邊學數學，從學生的學習回饋單中可看到學生對這樣的數學教學方式感興趣，一邊唱歌一邊念詞，數學不再那麼難。

洪文良強調，數學可以是好玩、有趣，如今又多了可以很「文青」，他除在茄苳國小進行新詩數學創作教學，接下來也會在大學發表「數學入詩」想法，並在師培教育中心推廣，希望到資源較少的學校推廣數學及科普教育。

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