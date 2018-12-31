1/6第4屆城市馬拉松 可與戰機「同框」齊跑

2018-12-31 16:16

［記者洪美秀／新竹報導］即將在1月6日登場的新竹市第4屆城市馬拉松，因場地平坦起伏不高，成為選手眼中較易突破佳績的賽事，此次城馬的海拔高低落差僅28公尺，吸引不少菁英選手要挑戰「破3」、即全馬在3小時內跑完。另休閒組還能像幾年前的雙十路跑，跑進新竹空軍基地，與幻象戰機和除役飛機拍照，也是休閒組最夯路線。

新竹市警察局科長同時是超馬協會副理事長陳進財說，破3是區分菁英選手的重要指標，新竹市城市馬拉松第一屆有19人、第二屆12人、第三屆19人，在國內馬拉松賽事中，菁英選手人數名列前茅，很具指標性。

市府教育處表示，第4屆城市馬拉松有8500名跑者，有10名國內百傑好手來挑戰，像是清大博士生賴怡廷、竹科工程師黃國倫、最速律師邱靖貽，在地的菁英跑者則有陶大瑜、朱韻丞，都會城市馬拉松賽事增添話題性。

在新竹科學園區擔任工程師，才剛以素人之姿闖進男子全馬百傑名單的黃國倫，被稱是「晨跑阿伯」，此次將挑戰半程馬拉松。他表示，每年都有在關注新竹城市馬拉松，可惜前兩屆陰錯陽差，錯失參與機會，此次不再錯過，很期待賽事。

身為新竹在地跑者，陶大瑜表示，新竹市馬拉松很有意義，開辦這幾屆，因身在海外無法參與，今年終於可以共襄盛舉，很高興能跑在從小成長、求學的城市，與朋友、各路高手享受較勁的樂趣。

國內少數穿ㄚ拖全馬破3的跑者陳逸群，在朋友的陷害下，曾報名第二屆新竹城市馬半馬，因練習量不足，只能跑走完賽，所以下定決心挑戰第三屆；不幸地，第三屆比賽受傷、未完賽。這次再叩關，希望能破除前兩屆魔咒，決定跑半馬破除魔咒。

除有菁英跑者參賽，此次城市馬拉松也安排2500名的休閒組，且設專屬休閒組路線，就是跑進新竹空軍基地，與全台唯一的幻象2000戰機近距離接觸，不少軍事迷就是衝著這點報名參加，希望以沒壓力跑步還能邊跑邊拍照，來記錄這場賽事。

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