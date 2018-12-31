辦個展、修屋頂... 為高齡榮民伯伯圓夢

2018-12-31 15:39

［記者洪美秀／新竹報導］為高齡榮民伯伯圓夢、挑戰不可能的任務！新竹榮民服務處今年推出榮民伯伯圓夢計畫，首部曲是為近90歲的榮民伯伯孟繁興舉辦珍奇火柴盒個展，一圓孟繁興希望捐出畢生火祡盒、讓更多人觀賞世界各國火柴盒願望。二部曲則在歲末前為高齡85歲的榮民伯伯一圓家中屋頂長期漏水困擾，讓榮民伯伯不再害怕屋漏偏逢連夜雨。

新竹榮服處處長酆世俊說，這項「高齡有眷獨居圓夢計畫」獲榮民榮眷基金會支持，希望為高齡榮民伯伯圓夢，首部曲是在日前為孟繁興老榮民在文化局眷村博物館舉辦「火柴盒奇緣」個展，一圓孟繁興多年想辦個展、分享珍奇火柴盒的願望，更讓孟繁興化身為導覽員，為其他榮民榮眷述說半世紀嘔心瀝血四處收藏火柴盒的故事。

酆世俊說，87歲的孟繁興，從陸軍士官長退役，從小對骨董文物、集郵、音樂及照相有興趣，更花50年收藏3600多個各國火柴盒，卻苦無地方辦個展、分享內心故事，於是榮服處使命必達，為其圓夢，日前在眷博館開展，終讓孟繁興一展歡顏，穿梭會場解說故事，是「圓夢計畫」首部曲。

二部曲則是趕在歲末，為一名85歲老榮民一圓家中屋頂漏水困擾，榮民榮眷基金會秘書長尤志煌說，這名老榮民與妻子獨居，居住在老舊磚瓦平房，每次下雨或刮風，雨和風就會從屋頂滲進來，兩人又無能力修補破舊的屋頂，於是榮服處與基金會為其募款，終有善心人士和企業捐10萬元，日前已將破舊磚瓦屋頂拆掉，並換上全新堅固的鐵皮屋頂，讓榮民伯伯不再擔心刮風下雨。

酆世俊說，接下來榮服處還會繼續挑戰不可能的任務，為高齡榮民伯伯逐一圓夢。

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