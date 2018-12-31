台北最HIGH新年城 今晚7時開始交管

2018-12-31 15:05

〔記者鍾泓良／台北報導〕今天就是跨年夜，台北市政府大樓即將舉辦跨年晚會，台北市警察局公布交通管制訊息，今晚7時開始將分3階段交管，區域內車輛「只出不進」，警方提醒民眾，屆時會加強取締違停車輛拖吊及移置。

跨年夜（2018年12月31日）晚間8時起，基隆路車行地下道作為緊急應變通道，僅長隧道南往北方向開放通行，晚間10時後全面管制進出。晚間10時起，基隆高架道路，基隆路／樂業路口匝道管制，車輛提前於基隆／敦化匝道下平面道路；下基隆路匝道管制，車輛於正氣橋改往西行駛市民高架道路。

市府表示，機車停車格位將於2018年12月31日傍晚5時起至2019年1月1日凌晨3時取消，屆時將加強違停車輛拖吊及移置，呼籲民眾搭乘大眾交通工具前往。因應搭建跨年晚會舞台，市府路、新仁愛路部分車道已階段性進行封閉，至2019年1月2日凌晨6時，市府路（松壽、松高路區間）及新仁愛路全線封閉。

散場時，可搭乘捷運或公車離去，台北捷運將跨年連續營運42小時不收班（小碧潭支線及新北投支線營運至2019年1月1日0時）；貓纜行駛時間至2019年1月1日2時；行駛貓空地區公車小10末班車延長至1時發車、棕15末班車延長至1時30分發車。

散場時若要搭乘接駁公車離開，路線有3條，從2018年12月31日24時至1月1日凌晨1時半，往「捷運臺北車站」於仁愛路與延吉街口搭乘，1段票收費；往「捷運公館站」於基隆路與文昌街口搭乘，1段票收費；往「木柵、景美地區」於松德路與信義路口搭乘，依現行方式收費。

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