陪伴臥床老人慶元旦 樂團捎愛

2018-12-31 15:00

〔記者陳賢義／台東報導〕當大家熱烈討論跨年活動有什麼卡斯陣容時，同樣要迎接新的一年而坐在輪椅或病床上的療養院民卻是無法感受到那種氛圍。關山鎮農會特地在歲末，邀請知名在地表演團體前進「聖十字架療養院」；阿公、阿嬤們邊看表演、還邊吃人氣最夯的「關山米乖乖」，大伙用喜悅的心情喜迎新。

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