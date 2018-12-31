帶星巴克惹惱老闆娘...他竟因1杯飲料被炒魷魚

2018-12-31 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕一名男網友在Dcard上爆料，指稱自己在嘉義一間複合式烘焙連鎖咖啡廳工作，卻因為攜帶了一杯星巴克咖啡到工作場所，竟被老闆娘臭罵一頓後遭到開除，他氣得在臉書上公開店家的惡行，卻又遭到前主管要求撤下文章，他直呼：「好，那我撤掉，換轉戰迪卡，讓更多人知道工作要慎選領導者。」

男網友在Dcard以「因為一杯星巴克被老闆娘資遣」為題，控訴店家因為他帶了一杯星巴克到店裡工作就把他開除，文中寫道，男網友的朋友給了他一杯星巴克，所以男網友便將星巴克帶到店裡，且有依照店內規定將員工外食放到指定位置，卻被老闆娘叫到辦公室大罵一頓。

老闆娘罵道「你有在尊重公司嗎？」、「你有尊重我這個老闆娘嗎？」、「你好歹也用環保杯裝之類的」，最後更向原PO說：「你做到今天就好！」

原PO表示，不懂為什麼帶星巴克到店裡就是不尊重公司，而其他人帶飲料都沒事，卻只有他被罵，最扯的是竟因為這個原因就將他開除，他也不甘心的回應老闆娘說：「那請你把資遣費算清楚給我」，老闆娘更因此爆氣，再度大罵。

事後原PO將事情經過公布在網路上，卻接到組長及總店長的電話，要求他撤下文章，更向他說「把文章刪掉比較好」、「老闆娘在嘉義認識很多人」、「怕你以後在嘉義不好混、找工作不好找」，讓他認為被變相威脅恐嚇。

網友紛紛猜測是哪家連鎖飲料店，回應「蒐證領紅包了啦」、「好奇哪家？」、「聖保羅？金礦？85C？丹提？貓尾巴？風尚？路易莎？」。

另有名女網友說：「我在飲料店工作，都直接上班穿制服去對面買飲料，有時候還是店長幫我去買…你們那是什麼可怕老闆。」更表示，她真的覺得對面的紅茶拿鐵比自家飲料店還好喝。

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