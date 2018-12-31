高乘載前壅塞提前紓解 國5交通可望較預期好

2018-12-31 14:19

〔記者陳宜加／台北報導〕今天是元旦連假第3天，也是北返車潮最多的一天，國5中午前湧現大批車流，車速一度降至不到40公里，但下午已經紓解，下午2點起至晚間9點將實施高乘載管制，高公局研判，國5今天行車狀況可望較預期好，仍須觀察下午車流狀況。

高公局表示，今天截至目前，國道整體交通狀況大致順暢，僅部分路段車多壅塞，包括國3南下土城至樹林、國5北上頭城至坪林，車速一度降至不到40公里。高公局分析，國5提前湧現北返車潮主因有用路人避開高乘載管制時段上路，但壅塞已經紓解，較預期理想。

今天下午2點起至晚間9點，國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城各交流道北上入口匝道，將實施高乘載管制；另外，國1虎尾、埔鹽系統、國3竹南北上入口匝道全天封閉，高公局提醒用路人留意，並利用替代道路行駛。

公路方面，今天南下車流已大幅減少，公路總局統計，僅剩連假首日的15％左右，北上車流則有增加趨勢。今天截至目前，台2線濱海公路、台9線北宜公路、台9線蘇花公路與花蓮地區省道路況順暢，蘇花改平均時速維持55至60公里、蘇花公路也維持40至45公里。

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